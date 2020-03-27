Из-за распространения коронавируса украинцы все чаще интересуются экспресс-тестами на Covid-19: звонят в скорую, в государственные, частные больницы и штурмуют в их поисках аптеки.

Все эти действия не имеют смысла. Экстренная медицинская помощь не делает тестирования и выезжает только на ургентные случаи, говорят в Минздраве. А частные больницы в своем большинстве не предоставляют такую услугу. Невозможно купить тест и в аптеках.

Сегодня тестирование на коронавирус в Украине происходит по четкому алгоритму. Итак, что делать, если появились симптомы и надо пройти тестирование?

Шаг 1. Для начала стоит позвонить к своему семейному врачу.

Шаг 2. После осмотра врача при необходимости проводится проверка. Тестируют на коронавирус только в учреждениях здравоохранения. Человеку с подозрением на коронавирус делается два теста: на грипп и на коронавирус.

Шаг 3. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, специалисты берут дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

Шаг 4. Если тест ПЦР подтверждает коронавирус, человека изолируют и лечат.

Шаг 5. Дополнительно специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, среди которых установление ближайшего окружения больного и проверка состояния здоровья этих людей.

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Важно! Даже если тест на грипп и на коронавирус показали отрицательный результат, человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Ускорить процедуру через частные больницы невозможно, ведь они не делают такие тесты. Например, в клиниках Борис и Амеда Фактам ICTV сообщили, что не проводят тестирование на коронавирус. А в Добробуте только осуществляют забор материала, но его проверка все равно происходит в государственной лаборатории.

— Вы можете обратиться к нашему врачу. Вас осмотрит терапевт, его услуги стоят 640 гривен. Мы можем сделать вам тест на грипп. Его стоимость — 400 гривен. Тест на коронавирус бесплатный и делается только в государственной лаборатории, — сообщили нам в Добробуте.

Как сообщают в Минздраве, кроме экспресс-тестирование, в регионах Украины лаборатории уже каждый день проводят тесты ПЦР. Дополнительно в Украине на этой неделе появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний коронавирус.

Напомним, раньше мы рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.