Нарушение карантина: открыто дело из-за 9 случаев коронавируса в Тынном

В Ровенской области прокуратура открыла уголовное производство из-за массового инфицирования коронавирусом жителей села Тынное Сарненского района.

В ведомстве отметили, что одной из причин заражения сразу девяти человек, вероятно, стало нарушение требований Кабмина о запрете массовых мероприятий.

Правоохранители установят, происходили ли в селе такие мероприятия, в которых одновременно принимало участие значительное количество лиц из числа местных жителей.

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Прокуратурой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Как известно, 27 марта в Ровенской области зафиксировали сразу девять случаев коронавируса и первую смерть от Covid-19.