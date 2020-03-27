Тесты на Covid-19 разработали три украинские компании — Ляшко

В Украине три компании уже разработали тесты, которые будут определять заболевание коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Одна из них государственная в научном учреждении Национальной академии наук, и две частные компании, которые зарегистрировали свои тест-системы и выпускают, — отметил он.

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Виктор Ляшко также добавил, что Украина ожидает ПЦР-системы, закупленные за границей. Кроме того, по его словам, отечественные производители уже расширяют производство для покрытия 2 млн исследований ПЦР-методом.

Напомним, Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ уже изготовил первую партию отечественных тестов на Covid-19 и передал их в Киев и Житомир.