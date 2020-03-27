Народный депутат, основатель благотворительного фонда в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский передал больнице скорой помощи Мариуполя медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом.
Отделение реанимации больницы пополнили два аппарата искусственной вентиляции легких, каждый из которых рассчитан на одновременную работу для двух пациентов, а также двести костюмов профессиональной защиты многоразового использования и двести защитных очков для врачей.
Об этом сообщает пресс-служба депутата.
— Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду.
Хочу заверить вас, что наш благотворительный фонд продолжает закупки, проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину. Но мне очень хотелось бы, чтобы эта медицинская техника пригодилась мариупольской больнице исключительно для помощи при плановых операциях, а не в ургентных случаях. Молимся, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит, — сказал Вадим Новинский, передавая оборудование.
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В фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе / 2 фотографии
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заверил, что власти города уже предприняли необходимый комплекс превентивных мер, и ситуация находится под контролем: в Мариуполе зафиксирован только один случай коронавируса.
— Консолидация усилий жителей города, властей и таких благотворителей как Вадим Новинский дает надежду, что нам удастся максимально сдержать распространение вируса. И благодаря помощи, современному оборудованию, наши герои, медики получили четкий сигнал, что на рабочих местах они защищены. Спасибо, Вадим Владиславович, — сказал мэр Вадим Бойченко.
Напомним, ранее мы писали, что по инициативе Блаженнейшего митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия Украинская Православная церковь доставила в областную детскую клиническую больницу Черновцов благотворительную помощь для борьбы с коронавирусом.
Источник: АпострофЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.