В фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе

Народный депутат, основатель благотворительного фонда в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский передал больнице скорой помощи Мариуполя медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом.

Отделение реанимации больницы пополнили два аппарата искусственной вентиляции легких, каждый из которых рассчитан на одновременную работу для двух пациентов, а также двести костюмов профессиональной защиты многоразового использования и двести защитных очков для врачей.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

— Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду.

Хочу заверить вас, что наш благотворительный фонд продолжает закупки, проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину. Но мне очень хотелось бы, чтобы эта медицинская техника пригодилась мариупольской больнице исключительно для помощи при плановых операциях, а не в ургентных случаях. Молимся, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит, — сказал Вадим Новинский, передавая оборудование.