В Хмельницком лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

В Хмельницком городском совете заявили, что обнаружили первого зараженного коронавирусом пациента, у которого ранее экспресс-тест показал отрицательный результат.

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Больной находится в стабильном состоянии, средней тяжести.

В остальных пяти подозрениях лабораторные анализы вируса не подтвердили.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Кременчуг Полтавской области 75-летняя женщина заболела коронавирусом Covid-19.