В Конотопе у умершей женщины и ее родственников подтвердили коронавирус

У 76-летней женщины, которая умерла в Конотопе, – положительный экспресс-тест на коронавирус, сообщил мэр города Артем Семенихин.

— По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат, — написал он в соцсети.

По его словам, положительный экспресс-тест на Covid-19 также у трех ее близких родственников.

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Напомним, 25 марта в реанимации Конотопской ЦРБ умерла 76-летняя пенсирнерка из села Козацкое.

По состоянию на 27 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 218 человек, из них 62 — за последние сутки, пять умерли и четверо выздоровели.