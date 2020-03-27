В Киеве больных пневмонией будут тестировать на коронавирус

В Киеве больных пневмонией будут проверять на коронавирус и лечить в определенных больницах.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

— Рост случаев этого заболевания происходит в периоды вспышки гриппа и коронавируса, поэтому мы приняли решение определить медицинские учреждения, которые будут принимать больных пневмонией, — говорит Гинзбург.

Пациентов с пневмонией будут забирать в Киевские городские клинические больницы №1, 3, 5, 6 и 8.

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Больных будут консультировать врачи-инфекционисты из Александровской клинической больницы и Киевской городской клинической больницы №4.

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Тесты отправили обратно, потому что компания потеряла лицензию на продажу.