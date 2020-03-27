В Киеве по состоянию на 27 марта количество больных коронавирусом возросло до 55 человек. За сутки зафиксировали еще 8 случаев.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
— В столице уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз, — заявил он.
Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчин от 43 до 59 лет.
Два человека находятся на самоизоляции, двое — в Александровской больнице, еще двое находятся в клинической больнице №4 и двух направили в центральный госпиталь МВД.
Напомним, по состоянию на 10.00 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавируса.
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