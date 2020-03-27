В Киеве создадут группу отслеживания потенциально инфицированных Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании мониторинговой группы, которая будет собирать информацию о потенциально больных и лицах, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Об этом было сказано во время онлайн-пресс-конференции 27 марта.

Кличко добавил, что данные будут собирать от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, Государственной пограничной службы и ГУ Нацполиции.

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— Вирус агрессивный и распространяются очень быстро. Чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса, нужно контролировать ограничение социальных контактов. Для этого важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения, — сказал Виталий Кличко.

Разработанный алгоритм будет введен через сотрудничество с правоохранительными органами, медработниками и жителями города.

— Мы должны создать единую информационную базу потенциально больных людей и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять на лечение или самоизоляцию, — было сказано на пресс-конференции.

Также Кличко призвал киевлян помогать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными.

Напомним, по данным Минздрава, больше всего больных Covid-19 в Украине среди людей 18-49 лет. Как отметил Виктор Ляшко, люди этой возрастной категории пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации с коронавирусом, тогда как пожилые люди прислушиваются к советам.