У начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
— Диагноз Covid-19 сегодня установлен начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное, — написал Геращенко.
Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
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Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Крищенком. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.
Помещения столичного главка полиции продезинфицированы.
Напомним, начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко выступает за введение запрета на передвижение по улицам в ночное время.
Источник: Антон Геращенко