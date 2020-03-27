У начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Диагноз Covid-19 сегодня установлен начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное, — написал Геращенко.

Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

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Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Крищенком. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

Помещения столичного главка полиции продезинфицированы.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко выступает за введение запрета на передвижение по улицам в ночное время.

Источник: Антон Геращенко