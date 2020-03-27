В Ровенской области первая смерть от Covid-19, изолировали целое село

27 марта в Ровенской области зафиксировали сразу девять случаев коронавируса и первую смерть от Covid-19.

Все больные и погибшая родом из села Тынное Сарненского района. Диагноз подтвердил ПЦР-тест.

— Женщина умерла в больнице, где находилась с 19 марта с двусторонней пневмонией, — говорится в сообщении Ровенской ОГА.

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Другие больные сейчас находятся в инфекционном отделении Сарненской районной больницы, их состояние стабильное.

— Медучреждение закрыли на карантин. Туда уже направили дополнительные тесты и защитное оборудование для врачей. Все выезды из села перекрыли правоохранители, — отчитывается областная государственная администрация.

По их информации, большинство инфицированных — это лица, которые посещали собрания и богослужения, а это — сотни контактов, которые теперь необходимо отслеживать.

Напомним, на 27 марта 2020 года в Киеве количество больных коронавирусом выросло до 55 человек. За сутки зафиксировали еще восемь случаев.

Источник: Ровенская ОГА