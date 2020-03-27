В Винницкой области девять человек заболели Covid-19, среди них — ребенок

27 марта в Винницкой области обнаружили девять случаев заболевания коронавирусом, семь из них — в областном центре.

Среди заболевших — один ребенок.

— Больные в Виннице: 42-летняя женщина, которая контактировала со знакомыми, приехавшими из Польши, ее пятилетний племянник и четыре коллеги — женщины в возрасте 30, 35, 60, 44 лет, — говорится в сообщении мэрии Винницы.

Еще один инфицированный — 32-летний мужчина, который путешествовал по нескольким странам Европы, добавляют местные органы власти.

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Больных госпитализировали, их состояние удовлетворительное, температура нормальная.

— Пятилетний мальчик находится в областной детской инфекционной клинической больнице, температура по состоянию на утро 36,4, — сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Всего в регионе было зарегистрировано 42 подозрения на Covid-19, но 27 из них не подтвердились.

Напомним, 27 марта в Ровенской области зафиксировали девять случаев коронавируса, одна женщина умерла.

Источник: Винницкий городской совет