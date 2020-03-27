В Ивано-Франковске всех больных пневмонией проверят на коронавирус

В Ивано-Франковске всех госпитализированных с пневмонией проверяют на коронавирус.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

В Центральную городскую клиническую больницу госпитализировали 21 человека с пневмонией. В пятницу у пациентов взяли тест на коронавирус.

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— Из шести экспресс-тестов, которые мы взяли, четыре подтвердили коронавирус. Но надо проверить их лабораторно, — отметил мэр.

Марцинкив также рассказал о том, что растет число госпитализированных с пневмонией в других больницах города.

— Хуже всего, что мы готовимся к третьей волне, когда у нас не будет хватать мест для пациентов. Тогда придется переоборудовать специально отведенные места, — сказал Марцинкив.

Напомним, в Ивано-Франковской области полиция задержала женщину с подозрением на коронавирус. Ранее она убежала из киевской больницы.

Источник: Руслан Марцинкив