В Ивано-Франковске всех больных пневмонией проверят на коронавирус

В Ивано-Франковске всех госпитализированных с пневмонией проверяют на коронавирус.
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.
В Центральную городскую клиническую больницу госпитализировали 21 человека с пневмонией. В пятницу у пациентов взяли тест на коронавирус.
Читайте: В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры
— Из шести экспресс-тестов, которые мы взяли, четыре подтвердили коронавирус. Но надо проверить их лабораторно, — отметил мэр.
Марцинкив также рассказал о том, что растет число госпитализированных с пневмонией в других больницах города.
— Хуже всего, что мы готовимся к третьей волне, когда у нас не будет хватать мест для пациентов. Тогда придется переоборудовать специально отведенные места, — сказал Марцинкив.
Напомним, в Ивано-Франковской области полиция задержала женщину с подозрением на коронавирус. Ранее она убежала из киевской больницы.
Источник: Руслан Марцинкив