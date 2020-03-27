В Украине 218 больных коронавирусом, за сутки — 62

Общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 218 человек, из них 62 — за последние сутки, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В частности, по его словам, в Винницкой области — 5, на Волыни — 2, в Днепропетровской — 3, Донецкой — 2, Запорожской — 8, Закарпатской — 1, Житомирской — 2 (один летальный), Ивано-Франковской — 24 ( два летальных), в Киеве — 47, в Киевской области — 32, во Львовской — 3, Луганской — 1, Одесской — 4, Ровенской — 9, Тернопольской — 25 (один летальный), Херсонской — 1, Черновицкой — 47 (один летальный ), Черкасской — 2.

— Есть у нас и положительные новости. Есть четыре случая выздоровления от коронавируса — все в Черновицкой области. Среди них один ребенок, — уточнил он.

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Ляшко отметил, что больше всего болеют Covid-19 люди в возрасте 30-49 лет — таких почти 38%, от 18 до 29 — 17%, возрастная группа 50-65 лет — 30% и старше 65 — 6%.

— Среди всех, кто болеет, возрастная группа от 18 до 49 лет, — это почти 50%, — подытожил он.

По его мнению, это свидетельствует о том, что пожилые люди прислушиваются к советам, а люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации с коронавирусом.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.