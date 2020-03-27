В Украине больше всего больных Covid-19 среди людей 18-49 лет

Возрастная группа от 18 до 49 лет — это 50% от всех заболевших коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди этой возрастной категории до сих пор пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации с Covid-19, поэтому такой результат.

В то же время, как отметил Ляшко, пожилые люди прислушиваются к советам.

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— Больше всего болеют люди в возрасте от 30-49 лет — это почти 38% от всех больных, от 18 до 29 лет — 17%, от 50 до 65 лет — 30%, возрастная группа 65 плюс — 6%, — привел статистику главный санитарный врач.

По состоянию на 27 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 218 человек, из них 62 — за последние сутки, пять умерли и четверо выздоровели.