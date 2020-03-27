PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Украине предлагают разрешить лечить коронавирус незарегистрированными препаратами

В Верховной Раде предлагают разрешить использование незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции Covid-19.

Проект закона №3 268 зарегистрировано на сайте парламента.

Предлагается предоставить возможность применять для лечения лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной болезни официальными органами США, стран — членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

Читайте: Укрпочта запустила бесплатную доставку лекарств в маленькие города и села

— Разрешить лечение не зарегистрированными лекарствами по показаниям, что не указанные в инструкции для медицинского применения, — при условии наличия доказанной эффективности в лечении Covid-19 в этих странах.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должен установить Минздрав, — говорится в документе.

Напомним, в США начинают тестировать лекарство от коронавируса, которое разработали американские ученые.

Впервые сочетание антибиотиков и лекарства против малярии будут тестировать в Нью-Йорке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка