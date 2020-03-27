В Украине предлагают разрешить лечить коронавирус незарегистрированными препаратами

В Верховной Раде предлагают разрешить использование незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции Covid-19.

Проект закона №3 268 зарегистрировано на сайте парламента.

Предлагается предоставить возможность применять для лечения лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной болезни официальными органами США, стран — членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

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— Разрешить лечение не зарегистрированными лекарствами по показаниям, что не указанные в инструкции для медицинского применения, — при условии наличия доказанной эффективности в лечении Covid-19 в этих странах.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должен установить Минздрав, — говорится в документе.