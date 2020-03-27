Взяли с собой иконы: священники УПЦ МП «исцеляли» коронавирус с вертолета

Священники УПЦ МП в Запорожье 27 марта поднялись в небо на вертолете, чтобы прочитать над городом молитву от коронавируса.

Церковники взяли с собой для обряда чудотворную икону Самарскую и икону Святителя Николая, рассказал Митрополит Мелитопольский и Запорожский Лука.

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Поднял в небо священников вертолет Мотор Сичи. Пилот признался, что подобных полетов ранее еще не совершал.