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Факты / Украина

Взяли с собой иконы: священники УПЦ МП «исцеляли» коронавирус с вертолета

Священники УПЦ МП в Запорожье 27 марта поднялись в небо на вертолете, чтобы прочитать над городом молитву от коронавируса.

Церковники взяли с собой для обряда  чудотворную икону Самарскую и икону Святителя Николая, рассказал Митрополит Мелитопольский и Запорожский Лука.

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Поднял в небо священников вертолет Мотор Сичи. Пилот признался, что подобных полетов ранее еще не совершал.

Взяли с собой иконы: священники УПЦ МП «исцеляли» коронавирус с вертолета / 5 фотографий

Напомним, В Тернопольской области дезинфицировали храм, где раньше проводил служения настоятель с коронавирусом.

Источник: 061.ua

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