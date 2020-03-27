В условиях распространения коронавируса важно не только соблюдать карантин, но и правильно обрабатывать предметы в доме и одежду.

Известный врач Евгений Комаровский рассказал об одном из методов дезинфекции одежды.

— В идеале должно быть 3-4 комплекта одежды. Одежду, в которой вы пришли, нужно вынести на балкон, если солнечно – за сутки все будет нормально. Отпаривателем обработать одежду – один из вариантов. Все, что можно обработать горячим паром – достаточно эффективно, — сказал Комаровский.

Верхняя одежда и обувь — одни из главных источников хранения вирусов. Коронавирус может жить на предметах больше недели, поэтому врачи рекомендуют уделить должное внимание такой процедуре, как обработка вещей.

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Как дезинфицировать одежду в домашних условиях:

Оставить верхнюю одежду в коридоре; Надеть маску и перчатки, использовать антисептик; Выбрать на стиральной машинке режим температуры не менее 50 градусов с дополнительным полосканием.

Обувь рекомендуется чистить на улице, используя при этом антисептик.

Испанские специалисты рекомендуют возле входа в квартиру сделать отдельную зону, в которой будут находиться ящик для грязной одежды, антисептик и место для обуви.

К слову, британские ученые уверены, что если коронавирус игнорировать — за год им могут заразиться 7 млрд людей в мире. 40 млн из них умрут.