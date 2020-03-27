PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как правильно дезинфицировать одежду и обувь после улицы

В условиях распространения коронавируса важно не только соблюдать карантин, но и правильно обрабатывать предметы в доме и одежду.

Известный врач Евгений Комаровский рассказал об одном из методов дезинфекции одежды.

— В идеале должно быть 3-4 комплекта одежды. Одежду, в которой вы пришли, нужно вынести на балкон, если солнечно – за сутки все будет нормально. Отпаривателем обработать одежду – один из вариантов. Все, что можно обработать горячим паром – достаточно эффективно, — сказал Комаровский.

Верхняя одежда и обувь  — одни из главных источников хранения вирусов. Коронавирус может жить на предметах больше недели, поэтому врачи рекомендуют уделить должное внимание такой процедуре, как обработка вещей.

Читайте: Диарея и рвота: как коронавирус проявляется у детей

Как дезинфицировать одежду в домашних условиях:

  1. Оставить верхнюю одежду в коридоре;
  2. Надеть маску и перчатки, использовать антисептик;
  3. Выбрать на стиральной машинке режим температуры не менее 50 градусов с дополнительным полосканием.

Обувь рекомендуется чистить на улице, используя при этом антисептик.

Испанские специалисты рекомендуют возле входа в квартиру сделать отдельную зону, в которой будут находиться  ящик для грязной одежды, антисептик и место для обуви.

К слову, британские ученые уверены, что если коронавирус игнорировать — за год им могут заразиться 7 млрд людей в мире. 40 млн из них умрут.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка