Лидеры местного самоуправления по всей стране должны объединить усилия и вместе противодействовать не только эпидемии коронавируса, но и другим вызовам.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в обращении 27 марта.

Сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время.

— Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать борьбу с коронавирусом. Вы должны с нами советоваться, прислушиваться. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и из маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному, — отметил Борис Филатов.

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Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации хочет пересмотреть карантинные мероприятия в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Днепровский горсовет

Видео: Борис Филатов