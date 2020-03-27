Зеленский предлагает депутатам работать дистанционно

Среди приоритетных законопроектов, которые Верховная Рада Украины должна рассмотреть на внеочередном пленарном заседании 30 марта, — внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год по борьбе с распространением коронавирусной болезни.

— Там нужно очень тщательно проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику по тем или иным сокращения, и обязательно — чтобы не пострадали наши люди, — сказал президент.

Владимир Зеленский предложил народным депутатам в момент распространения коронавирусной болезни работать дистанционно.

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— Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. То есть, сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только в условиях коронавируса. Затем, когда эта болезнь пройдет — а она обязательно пройдет, — тогда этот законопроект не будет важным и нужным, — отметил Зеленский.

Напомним, 26 марта Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционная платформа — За жизнь, Голос и Европейская Солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие.

Президент обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.