Не чувствую запахов: у нардепа Скороход обнаружили коронавирус

Народный депутат Украины Анна Скороход заявила о положительном результате теста на коронавирус.
— Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. Основной признак у меня — не чувствую запахов, — написала она в своем Telegram.
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Скороход призвала всех, кто близко общался с ней последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.
Напомним, о том, что другой нардеп Сергей Шахов инфицирован коронавирусом, стало известно 18 марта.
21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.
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