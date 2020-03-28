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Факты / Украина / Политика

Не чувствую запахов: у нардепа Скороход обнаружили коронавирус

Народный депутат Украины Анна Скороход заявила о положительном результате теста на коронавирус.

— Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. Основной признак у меня — не чувствую запахов, — написала она в своем Telegram.

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Скороход призвала всех, кто близко общался с ней последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Напомним, о том, что другой нардеп Сергей Шахов инфицирован коронавирусом, стало известно 18 марта.

21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.

Фото: УНИАН

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