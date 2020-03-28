Не чувствую запахов: у нардепа Скороход обнаружили коронавирус

Народный депутат Украины Анна Скороход заявила о положительном результате теста на коронавирус.

— Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. Основной признак у меня — не чувствую запахов, — написала она в своем Telegram.