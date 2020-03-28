За последние сутки в мире было выявлено 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила газета South China Morning Post. Скончались 2 724 человека.

Коронавирус в мире

Общее число зараженных людей с начала пандемии достигло 565 376 человек, скончались 26 тыс. 260 человек, поправились более 114 тыс.

На первое место в мире по числу заболевших вышли США, где зафиксировано 100 тыс. 717 инфицированных и 1 544 смертных случаев.

В Европе лидером по количеству заражений является Италия, в которой 9 134 инфицированных (+ 1 631 за сутки).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 23.00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 умерли и 4 вылечились. За сутки выявлено 92 новых случая.

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Источник: South China Morning Post