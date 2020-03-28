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Факты / Украина

Коронавирус подтвердился у запорожского депутата Геннадия Фуксы

Депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс подвердил, что заразился коронавирусом.

— Вынужден сообщить, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом Covid-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице, – написал он в соцсети.

Фукс недавно вернулся из Израиля. Он стал седьмым больным коронавирусом в Запорожье и 11-м – в области.

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Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.

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