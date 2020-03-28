Коронавирус в Украине: восемь смертей от Covid-19, пятеро граждан выздоровели

В Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По состоянию на 10.00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.

Читайте: В Киеве количество больных коронавирусом возросло до 74 человек

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 7 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 10 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

г. Киев — 74 случая;

Киевская область — 41 случай;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Николаевская область — 1 случай;

Одесская область — 6 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (1 летальный)

Сумская область — 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область — 43 случая (1 летальный)

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай

Черновицкая область — 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 3 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.