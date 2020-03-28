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Факты / Украина

На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных

Российско-оккупационные войска 28 марта в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В частности, у населенного пункта Шумы применил стрелковое оружие. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение. Он в тяжелом состоянии.

— Кроме того, возле населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера ранен украинский военнослужащий. Состояние здоровья — средней тяжести, — говорится в сообщении.

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Бойцов эвакуировали в лечебные учреждения.

Подразделения ВСУ дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, 23 марта  боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания.

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