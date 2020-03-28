Поддержка граждан и сбалансированный бюджет возможны только при помощи МВФ — Владимир Гройсман

Власть должна предоставить украинцам четкий и понятный план действий по дальнейшему сотрудничеству с МВФ, сбалансированности бюджета и поддержке населения, лишенного работы из-за карантина.

Об этом заявил 16-й премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

— Должен быть четкий план действий, и под этот план должны быть изменения в бюджет, и вся страна — от центра до маленькой громады должны знать и понимать, что делать, — сказал политик.

Он отметил, что те изменения в госбюджет, которые уже в следующий понедельник, 30 марта рассмотрят в Верховной Раде, — это документ «без логики», который не содержит ни мер по борьбе с коронавирусом, ни шагов по поддержке экономики и снижения социальной напряженности.

— В проекте изменений в бюджет есть противоположная политика. Урезают все расходы: на образование, зарплаты, местные бюджеты. А на местах сегодня укрепляют материально-техническую базу, осуществляют карантинные мероприятия. Как можно в этот период урезать местные бюджеты? Им наоборот надо помогать. Сейчас деньги из мест заберут, а потом сверху будут давать подачки на неизвестных условиях. Мы от этого же уходили. Только децентрализация и системность помогут, — заявил Гройсман.

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По мнению политика, продолжение сотрудничества с МВФ позволит укрепить экономические позиции внутри страны и на мировых финансовых рынках.

Владимир Гройсман также призвал к диалогу со Всемирным банком и Европейским Союзом, который начинает механизмы поддержки стран в период пандемии и мировой экономической рецессии.

— Украина — ассоциированный член ЕС. Но я пока не вижу никаких движений, чтобы присоединиться к европейским программам поддержки, — добавил он.

Такие инициативы представляют собой двустороннее движение — и Украина должна не просто попросить средства, но и выполнить конкретные условия их получения. В случае с МВФ говорится, в частности, об открытии рынка земли.

— Отдать землю и концентрировать ее до 10 тыс. га в одних руках — это преступление. Мое предложение: ограничить количество гектаров и предоставить право покупки только фермерам. Под это создать фонд кредитования только фермеров. Так сможем развить фермерство и иметь не тысячи фермерских хозяйств, как сейчас, а миллионы. И тогда земля станет ресурсом, который будет развивать нашу экономику, а не чью-другую.

По словам Гройсмана, предложенный вариант введения земельного оборота с 2021 года с возможностью присваивать только 100 га и только для физических лиц — «шаг в направлении здравого смысла».

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в связи с коронавирусом Украина добилась увеличения финансирования от МВФ.