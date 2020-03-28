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Факты / Украина

США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса

Украина получит более $1,2 млн медицинской и гуманитарной помощи от Соединенных штатов Америки для борьбы против распространения коронавируса.

Средства направят на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения Covid-19, говорится в пресс-службе посольства Украины в США.

Читайте: Медоборудование и лекарства: Ермак обсудил с послами ЕС помощь Украине

Вашингтон начнут выделять помощь другим странам с 3 апреля.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса в стране.

Фото: Dreamstime

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