Трое больных коронавирусом в Черновцах — в тяжелом состоянии

На Буковине трое больных, у которых накануне диагностировали Covid-19, находятся в тяжелом состоянии, сообщает Черновицкая ОГА.

— Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное, — говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 28 марта общее количество больных коронавирусом в Черновицкой области составляет 59 человек.

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Среди них, 24 человека — продолжают лечиться в медучреждениях, а 35 человек — не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.

Кроме того, 5 человек выздоровели, один случай — летальный.

Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.