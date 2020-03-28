По состоянию на 28 марта в Киеве зарегистрировано 74 подтвержденных случаях инфицирования Covid-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

— Сегодня утром Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, — заявил Кличко.

Заболели 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет и 9 женщин — от 17-ти до 62-х лет.

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Девять пациентов были госпитализированы в Александровскую больницу, пятерых в городскую клиническую больницу №4, еще трех — в больницу № 9.

Двое инфицированных киевлян остались на самоизоляции, они лечатся дома и находятся под контролем медиков.

Также мэр столицы прокомментировал ситуацию с экспресс-тестами на коронавирус.

— По поводу тестов. Город закупил оборудования для ПЦР, позволяющая исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь мы тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус.

Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома и ограничить любые социальные контакты.

Напомним, 27 марта коронавирус в Украине было зафиксировано у 310 человек. Первые случаи заражения зафиксировали в Хмельницком и в Полтавской области.