На Тернопольщине у полуторагодовалого ребенка обнаружили инфицирование Covid-19. Случай был зафиксирован в Кременецком районе.

Ребенка с пневмонией вместе с родителями доставили на лечение в Тернополь.

В сообщении говорится, что ребенок, скорее всего, заразился от своего дяди, который вернулся из Польши и не соблюдал требований самоизоляции.

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Ребенок стал самым младшим пациентом с диагнозом Covid-19 в Украине.

В Монастырском районе Тернопольщины коронавирус зарегистрировали у 21 медика. Среди них — 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер.

Автор поста поблагодарил волонтеров, которые помогают мобилизовать все необходимые для районной больницы ресурсы.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования Covid-19.