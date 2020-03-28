PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Тернопольской области коронавирусом заболели ребенок и 21 медик

На Тернопольщине у полуторагодовалого ребенка обнаружили инфицирование Covid-19. Случай был зафиксирован в Кременецком районе.

Ребенка с пневмонией вместе с родителями доставили на лечение в Тернополь.

В сообщении говорится, что ребенок, скорее всего, заразился от своего дяди, который вернулся из Польши и не соблюдал требований самоизоляции.

Читайте: «Экстраординарное» выздоровлениt: 101-летний итальянец вылечился от коронавируса

Ребенок стал самым младшим пациентом с диагнозом Covid-19 в Украине.

В Монастырском районе Тернопольщины коронавирус зарегистрировали у 21 медика. Среди них — 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер.

Автор поста поблагодарил волонтеров, которые помогают мобилизовать все необходимые для районной больницы ресурсы.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования Covid-19.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка