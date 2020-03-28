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В Виннице из-за коронавируса закрыли онкологический центр

В Виннице закрыли Подольский Центр онкологии, врач которого заразился коронавирусом.

Стало известно, что в последнее время врач-уролог не бывал за границей.

В центре онкологии города под охраной полиции работают инфекционисты. Медучреждение закрыто на вход и выход.

Читайте: В Тернопольской области коронавирусом заболели ребенок и 21 медик

Также в Виннице будут проводиться лабораторные исследования контактных лиц.

Таким образом уже две больницы города закрыты на карантин.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Виннице из-за больной Covid-19 медсестры на карантин закрыли городской родильный дом.

Фото: Dreamstime

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