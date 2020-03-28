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Факты / Украина

В Украине подтверждено 356 случаев инфицирования Covid-19

За последние сутки зафиксировано 46 новых случаев коронавируса по состоянию на 22.00 28 марта.

Таким образом общее количество лабораторно подтвержденных случаев возросло до 356.

По данным Минздрава, в Украине от коронавируса умерли 9 больных, одновременно 5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, 28 марта в одной Умани Черкасской области зафиксировали четыре случая коронавируса.

А в Италии, ставшей второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом, умерли уже 10 023 человека, из которых 889 — за последние сутки.

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