В Умани зарегистрировали 4 новых случая Covid-19

28 марта в Умани зафиксировали четыре подтвержденных случаях коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий на своей странице Facebook.

По его словам, в пятницу, 27 марта в инфекционную больницу обратилось шесть человек: полученные анализы медики направили в Черкассы.

Читайте: В Тернопольской области коронавирусом заболели ребенок и 21 медик

Утром следующего дня коронавирус подтвердился у четырех пациентов, среди которых — шестимесячный ребенок.

Всего в Черкасской области шестеро больных Covid-19.

Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.