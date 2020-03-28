PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Умани зарегистрировали 4 новых случая Covid-19

28 марта в Умани зафиксировали четыре подтвержденных случаях коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий на своей странице Facebook.

По его словам, в пятницу, 27 марта в инфекционную больницу обратилось шесть человек: полученные анализы медики направили в Черкассы.

Читайте: В Тернопольской области коронавирусом заболели ребенок и 21 медик

Утром следующего дня коронавирус подтвердился у четырех пациентов, среди которых — шестимесячный ребенок.

Всего в Черкасской области шестеро больных Covid-19.

Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка