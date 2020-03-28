В Умани зарегистрировали 4 новых случая Covid-19

28 марта в Умани зафиксировали четыре подтвержденных случаях коронавируса.
Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий на своей странице Facebook.
По его словам, в пятницу, 27 марта в инфекционную больницу обратилось шесть человек: полученные анализы медики направили в Черкассы.
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Утром следующего дня коронавирус подтвердился у четырех пациентов, среди которых — шестимесячный ребенок.
Всего в Черкасской области шестеро больных Covid-19.
Ранее Факты ICTV сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине за 28 марта. Количество инфицированных растет, пятеро граждан выздоровели и еще восемь умерли.
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