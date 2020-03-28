Вахта и мобильные группы: на борьбу с коронавирусом Минздрав бросит больше медиков

В связи с распространением коронавируса в Украине бригады медиков, которые борются с инфекцией, будут увеличены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, помочь просят медиков реанимационных бригад, которые освободились в связи с уменьшением количества плановых операций.

— Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля, — уточнил Ляшко.

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Он также добавил, что при центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады, которые будут выезжать к пациентам с подозрением на Covid-19 для забора образцов для тестов.

Как сообщалось, в Украине запустили онлайн-ресурс, где можно помочь конкретной больнице.