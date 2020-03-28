PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Вахта и мобильные группы: на борьбу с коронавирусом Минздрав бросит больше медиков

В связи с распространением коронавируса в Украине бригады медиков, которые борются с инфекцией, будут увеличены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, помочь просят медиков реанимационных бригад, которые освободились в связи с уменьшением количества плановых операций.

— Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля, — уточнил Ляшко.

Читайте: Новая почта запустила бесплатную доставку помощи больницам, детдомам и военным

Он также добавил, что при центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады, которые будут выезжать к пациентам с подозрением на Covid-19 для забора образцов для тестов.

Как сообщалось, в Украине запустили онлайн-ресурс, где можно помочь конкретной больнице.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка