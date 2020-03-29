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Факты / Украина / Общество

359 украинцев прилетели из Нью-Йорка спецбортом для эвакуации

29 марта специальный авиарейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев.

Журналист Голоса Америки Михаил Комодовський рассказал, что пассажирам измеряли темпетаруру и не предлагали пищу, чтобы обеспечить минимум лишних контактов на борту.

— Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы!

В целях безопасности пассажирам не предлагали пищу. По прилету всем измерили температуру, — сообщил Комодовський.

Читайте: Эвакуация украинцев: в Киев прибыл последний поезд из Москвы

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что уже с 27 марта в Украине будут закрыты границы. О гражданах, которые остались в других странах, позаботятся украинские дипломаты.

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