359 украинцев прилетели из Нью-Йорка спецбортом для эвакуации

29 марта специальный авиарейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев.

Журналист Голоса Америки Михаил Комодовський рассказал, что пассажирам измеряли темпетаруру и не предлагали пищу, чтобы обеспечить минимум лишних контактов на борту.

— Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы!

В целях безопасности пассажирам не предлагали пищу. По прилету всем измерили температуру, — сообщил Комодовський.