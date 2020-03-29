359 украинцев прилетели из Нью-Йорка спецбортом для эвакуации

29 марта специальный авиарейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев.
Журналист Голоса Америки Михаил Комодовський рассказал, что пассажирам измеряли темпетаруру и не предлагали пищу, чтобы обеспечить минимум лишних контактов на борту.
— Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы!
В целях безопасности пассажирам не предлагали пищу. По прилету всем измерили температуру, — сообщил Комодовський.
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28 марта спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру. #coronavirus pic.twitter.com/J7yeYKZDOM
— Misha Komadovsky (@komadovsky) March 29, 2020
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что уже с 27 марта в Украине будут закрыты границы. О гражданах, которые остались в других странах, позаботятся украинские дипломаты.