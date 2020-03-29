Олег Мищенко умер от коронавируса

Бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко умер 29 марта. У чиновника был сахарный диабет и недавно ему диагностировали коронавирус.

О смерти коллеги сообщил тогдашний первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

— Не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и Covid-19 сделали свое, — отметил Парцхаладзе.

Читайте: На Херсонщине умер 45-летний мужчина: быстрый тест выявил Covid-19

Олег Мищенко занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Источник: Lev Partskhaladze