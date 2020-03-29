Эвакуация украинцев: в Киев прибыл последний поезд из Москвы

716 граждан Украины вернулись в Киев последним специальным поездом из Москвы, который накануне доставил в Россию ее граждан.

На посадку пришло в разы больше людей, чем было записано: тех украинцев, которые не смогли попасть на поезд в Москве, отправляют маршрутками до границы, где они пересядут на украинский транспорт.

Сейчас медики в спецкостюмах проверяют пассажиров в вагонах на наличие температуры. Те, кто здоров, смогут покинуть поезд.

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В дороге пассажиры проходили пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

К слову, все билеты на поезд Киев-Москва-Киев, предназначенный для эвакуации украинцев и россиян, на фоне вспышки коронавируса, раскупили за 2,5 часа после обнародования билетов.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что уже с 27 марта в Украине будут закрыты границы. О гражданах, которые остались в других странах, позаботятся украинские дипломаты.