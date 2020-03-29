Больных с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать — Ляшко

В Украине не будут госпитализировать людей с коронавирусом, которые переносят заболевание в легкой форме.

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни, — сказал Ляшко.

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Он отметил, что люди, которые болеют коронавирусом в легкой форме, должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Напомним, раньше мы рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.