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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 10.00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 16 случаев;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 7 случаев;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Житомирская область — 4 (1 летальный) случая;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
  • г. Киев — 74 случая;
  • Киевская область — 41 случай;
  • Львовская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Николаевская область — 1 случай;
  • Одесская область — 6 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 9 случаев (1 летальный)
  • Сумская область — 5 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область — 43 случая (1 летальный)
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 1 случай
  • Черновицкая область — 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область — 3 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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