По состоянию на 10.00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 16 случаев;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 7 случаев;
- Донецкая область — 2 случая;
- Житомирская область — 4 (1 летальный) случая;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 10 случаев;
- Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
- г. Киев — 74 случая;
- Киевская область — 41 случай;
- Львовская область — 5 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Николаевская область — 1 случай;
- Одесская область — 6 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 9 случаев (1 летальный)
- Сумская область — 5 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область — 43 случая (1 летальный)
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 1 случай
- Черновицкая область — 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.