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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 29 марта

По состоянию на 29 марта в мире коронавируса инфицировано 664 695 человек. Из них излечилось 140 156 человек, а 30 847 пациентов умерли.

В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 124 464 больных, из которых 2 169 умерли.

На втором месте уже оказалась Италия — там заразились 92 472 человека, вместе с тем вылечилась уже 12 384 пациента, а умерло — 10 023.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на третью строчку, там среди 82 тыс. инфицированных 3 304 человека умерли, зато 75,5 тыс. пациентам удалось выздороветь.

Ситуация с заболеванием на Covid-19 в странах Европы:

  • Испания — 73 235;
  • Германия — 57 695;
  • Франция — 38 105;
  • Великобритания — 17 312;
  • Швейцария — 14 076;
  • Нидерланды — 9 819;
  • Австрия — 8 271;
  • Норвегия — 4 032;
  • Швеция — 3 447;
  • Бельгия — 9 134;
  • Португалия — 5 170;
  • Польша — 1 638.

По состоянию на 29 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигла 356 человек, девять умерли и пятеро выздоровели.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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