По состоянию на 29 марта в мире коронавируса инфицировано 664 695 человек. Из них излечилось 140 156 человек, а 30 847 пациентов умерли.
В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 124 464 больных, из которых 2 169 умерли.
На втором месте уже оказалась Италия — там заразились 92 472 человека, вместе с тем вылечилась уже 12 384 пациента, а умерло — 10 023.
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Китай, где зародилась болезнь опустился на третью строчку, там среди 82 тыс. инфицированных 3 304 человека умерли, зато 75,5 тыс. пациентам удалось выздороветь.
Ситуация с заболеванием на Covid-19 в странах Европы:
- Испания — 73 235;
- Германия — 57 695;
- Франция — 38 105;
- Великобритания — 17 312;
- Швейцария — 14 076;
- Нидерланды — 9 819;
- Австрия — 8 271;
- Норвегия — 4 032;
- Швеция — 3 447;
- Бельгия — 9 134;
- Португалия — 5 170;
- Польша — 1 638.
По состоянию на 29 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигла 356 человек, девять умерли и пятеро выздоровели.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.