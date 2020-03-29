В Закарпатской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом. Люди, у которых обнаружили болезнь, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.

— Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты, — заявил заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

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С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лаборатории Министерства здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.