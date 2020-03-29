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Факты / Украина

Нардеп Ватрас от Слуги народа заразился коронавирусом — СМИ

Народный депутат от фракции Слуга народа Владимир Ватрас заразился коронавирусом Covid-19. Об этом пишет ряд СМИ, мы уже обратились за официальным комментарием от парламентария.

УНН пишет, что депутат родом из Хмельницкой области находится на лечении в одной из местных больниц. Коронавирус у нардепа подтвержден лабораторно.

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