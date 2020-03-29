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Факты / Украина / Общество

Умер от коронавируса: что известно о чиновнике Мищенко

Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и экс-заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко 29 марта умер от коронавируса.

Он неделю боролся с недугом, которая шла рядом с сахарным диабетом.

Мищенко был заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

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Согласно его электронной декларации, Мищенко зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.

Напомним, о смерти Мищенко сообщил тогдашний первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

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