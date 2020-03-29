В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 82 человек

В Киеве коронавирусом заболели 82 человека. Утром 29 марта зафиксировали еще 8 случаев Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка, и трое мужчин — от 33 до 40 лет.

— Среди них — врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. С положительного — двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились. Их уже выписали из Александровской больницы, — отметил Кличко.

К слову, по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Источник: Виталий Кличко