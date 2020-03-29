Принимайте необходимые законы, иначе дефолт: Зеленский обратился к нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам, чтобы они на внеочередном заседании парламент 30 марта приняли ряд стратегически важных законов, чтобы отвести страну от финансового кризиса.

Эти законы помогут Украине получить поддержку от международных финансовых партнеров размером не менее $10 млрд. Иначе нашему государству из-за пандемии коронавируса будет угрожать упадок экономики и даже дефолт.

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— Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет — вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность, — отметил Зеленский.

Напомним, 26 марта Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционная платформа — За жизнь, Голос и Европейская Солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие.

Президент обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.