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Факты / Украина / Общество

На Херсонщине умер 45-летний мужчина: быстрый тест выявил Covid-19

В Херсонской области мужчина с сердечной недостаточностью умер в районной больнице. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат.

Директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко сообщил, что 45-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии, умер в районной больнице.

Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат.

Также отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса.

— Ждем подтверждения или опровержения диагноза.

Сейчас обнаруживаем всех контактных лиц, чтобы в случае подтверждения диагноза, все службы могли оперативно отреагировать, — отметил чиновник.

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Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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