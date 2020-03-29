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Факты / Украина

В Украине зафиксировали 475 случаев коронавируса, 10 из них — летальные

По данным ЦОС, по состоянию на 22.00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Также зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса. В общем шесть человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Так, количество умерших за последних сутки выросло на одного человека.

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В частности, в Тернопольской области заболели за последних сутки три человека: один взрослый, у которого предварительно подозревали Covid-19, один — медицинский работник и один — ребенок.

Напомним, что в Украине обновили алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях.

Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить в домашних условиях.

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