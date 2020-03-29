В Украине больше всего на Covid-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

— Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания Covid-19 за минувшие сутки, больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества, — заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте: На Закарпатье женщина заразила коронавирусом 19 человек в церкви

Также уже были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у детей до 10 лет.

Статистика заболеваемости коронавирусом по возрасту:

от 0 до 10 лет — 5,4%;

от 11 до 20 лет — 4,5%;

от 21 до 30 лет — 12,5%;

от 31 до 40 лет — 22,4%;

от 41 до 50 лет — 20,4%;

от 51 до 60 лет — 21,3%;

от 61 до 70 лет — 11,9%;

от 71 до 80 лет — 1,4%;

от 81 до 90 лет — 0,2%.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Всего зафиксировано девять летальных случаев, пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.