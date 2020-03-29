Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения

Женщина, которая, приехав из Италии, инфицировала коронавируса несколько сел в Черновицкой области, попросила прощения у своих соседей и умоляла не сжигать ее дом.

Елизавета вернулась с заработков, где предположительно, подхватила Covid-19. Однако, не зная о своем диагнозе, женщина принимала активное участие в общественной жизни своего села Колинковцы.

Она ходила на митинги под обладминистрацию, где жители трех сел требовали создания ОТГ, общалась с головой Колинковцев.

Потом оказалось, что женщина заразила не только своих детей и внуков, а еще голову села и еще 14 односельчан.

Сейчас в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

А вместе с Колинковцами на карантин закрыли еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы.

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Сама женщина уже выздоровела и записала видео, где пообещала никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она слышала, что люди хотят сжечь ее дом. Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами.

— Каждую ночь дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе, — говорит женщина.

Дома у женщины не осталось овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей.

— Я вас прошу, хотите расправиться — вызовите меня в село убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что ни одна мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня, — просит Елизавета.

Многих соседей обращения женщины тронуло, они обещают не трогать семью, и говорят, что такой агрессии, чтобы поджечь дом, у них не было.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.