Во время карантина нужно придерживаться самоизоляции и по возможности не посещать церкви, ведь даже один инфицированный может стать причиной заражения всех людей, которые находились с ним в помещении.

В Минздраве советуют церквам ограничить проведение богослужений, а верующих призывают соблюдать правила изоляции, ведь церковь также является местом скопления людей, где может ожидать опасный коронавирус.

Показательным стал случай в Радомышле Житомирской области, где от коронавируса умерла 71-летняя местная жительница. Накануне она ходила в церковь и целовала икону. После того, как стало известно о ее диагнозе, помещение церкви полностью дезинфицировали, а у пяти человек, которые в тот день посещали храм, обнаружили Covid-19.

Но если все-таки возникла необходимость посетить церковь, то надо соблюдать правила.

Рекомендации Минздрава по посещению церкви:

не прикладываться к иконам;

держаться на дистанции 1,5-2 м от других людей;

не здороваться за руки, не целоваться и не обниматься с другими людьми.

Кроме того, стоит находиться в маске и защитных перчатках.

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Позиция церкви

В церкви верующих также призывают заботиться о здоровье, своем и близких, и не подвергать друг друга опасности во время распространения коронавируса.

— Как может надеяться на Божью помощь тот, кто пренебрегает земными разумными средствами? Пусть наша любовь к Богу и к ближним побуждает нас к надлежащему исполнению тех средств предостережения от распространения болезней, о которых нам говорят врачи, — обратился с проповедью к верующим Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 29 марта.

А настоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав во время проповеди 25 марта поблагодарил всех верующих, которые сейчас остаются дома.

— Нам так хочется, чтобы наш собор был всегда переполнен, но сегодня я благодарю всех за проявление гражданского и христианского сознания. За то, что вы в это воскресенье остались дома и заботитесь о жизни и здоровье своем и своих близких, — отметил он.

В Ватикане верующих также призвали к единству в сложное время. Папа Римский регулярно проводит молитвы онлайн.

27 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время своего видеообращения призвал людей быть дисциплинированными и молиться за свое здоровье в том месте, где они находятся: дома или в больнице.

— Пусть Бог помогает нам, чтобы мы были дисциплинированными, потому что именно дисциплина всегда нужна, особенно когда вокруг опасность, — пожелал Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Ответственность за нарушение карантина

Кроме опасности заражения, за нарушение правил карантина человеку может грозить штраф.

За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф — от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — до 34 тыс. грн.

А за умышленное заражение других грозит уголовная ответственность.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Источники: Минздрав, ПЦУ, УГКЦ, УПЦ, Vatican News